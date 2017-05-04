День в АТО: 24 обстрела, трое раненых

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Четверг, 4 мая 2017, 18:57

Пророссийские боевики от начала суток 24 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников. В результате трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122-мм и 120-миллиметровых минометов противник бил по позициям в районе Попасной. Из противотанкового ракетного комплекса и автоматических гранатометов бил по опорным пунктам рядом с Новозвановкой, а из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям вблизи Крымского. Из стрелкового оружия враг обстрелял защитников Валуйского", - говорится в сообщении.

В то же время на Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и пулеметов крупного калибра боевики вели огонь по защитникам Луганского, а из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов - по защитникам Зайцево.

"82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил по позициям рядом Авдеевки и шахты "Бутовка". Из противотанковых гранатометов противник обстреливал наших воинов под Новгородским", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Приморском направлении 82-миллиметровые минометы незаконные вооруженные формирования применяли по позициям неподалеку Гнутово.

"Из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам вблизи Марьинки, а из противотанковых гранатометов - по позициям под Павлополем, Богдановкой и Красногоровкой. Из стрелкового оружия и пулеметов больших калибров противник бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй", - отметили в штабе АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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