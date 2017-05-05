Кулеба: Нормандский формат продолжит работать

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Пятница, 5 мая 2017, 01:40

Несмотря на паузу во встречах Нормандской четверки на высшем уровне, обусловленную будущими выборами во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран - Украины, России, Франции и Германии - пройдут в этом году летом.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире "5 канала".

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", - сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе Минского и Нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

"Если речь идет о паузе во встречах Нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств - то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", - добавил он.

Напомним, как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, Нормандский формат фактически поставлен на паузу. Она добавила, что президент России Владимир Путин хочет воспользоваться этим, чтобы затормозить минский процесс.

Темы: Минские соглашения Донбасс
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