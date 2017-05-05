США сомневаются в меморандуме о создании зон безопасности в Сирии

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Пятница, 5 мая 2017, 03:12

Стороны сирийского конфликта в Астане подписали документ о создании четырех зон безопасности в Сирии на линии соприкосновения правительственных и оппозиционных войск, однако в США обеспокоены, в частности, тем, что одним из гарантов договора является Иран.

Об этом пишет The Washington Post.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане достигли договоренности о создании зон безопасности в Сирии и возобновлении дипломатических усилий для установления мира в стране.

Договор, подписанный тремя странами, предусматривает создание зон безопасности  на территориях, контролируемых повстанцами и правительственными войсками. Они будут разграничиваться контрольно-пропускными пунктами. Безоружные гражданские лица смогут свободно перемещаться между ними. Контролировать КП будут войска стран, подписавших документ.

Страны-гаранты также заявили, что договор о прекращении огня в зонах безопасности вступит в силу в субботу и будет касаться и правительственных войск, и повстанцев.

Но, как пишет издание, остается неясным чем этот договор отличается от предыдущих, которые не работают, пока сирийские ВВС продолжают бомбить контролируемые повстанцами районы.

В то же время в Государственном департаменте США, чей представитель присутствовал на переговорах в качестве наблюдателя, заявили, что поддерживают любые усилия, которые действительно могут привести к деэскалации насилия в Сирии.

Однако представитель госдепартамента США Хизер Ноерт, заявила, что США по прежнему испытывают беспокойство по поводу соглашения, в том числе из-за участия Ирана в качестве "так называемого гаранта". Она добавила, что "деятельность Ирана в Сирии только способствовала насилию, а его бесспорная поддержка режима Асада обрекла на страдания простых сирийцев".

"В свете неудач предыдущих соглашений, у нас есть основания быть осторожными. Мы ожидаем, что режим прекратит все атаки на гражданских лиц и оппозиционные силы - то, чего они никогда не делали. Мы ожидаем, что Россия обеспечит уступку режима", - заявила Ноерт.

Темы: Сирия США Росcия Иран Турция
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