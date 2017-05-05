АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию

281 просмотр
0
Пятница, 5 мая 2017, 07:23

За прошедшие сутки, 4 мая, в том числе из тяжелой артиллерии, враг 58 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, 10 военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении по позициям ВСУ вблизи Крымского противник бил из артиллерии калибра 152 мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В Попасной враг применял артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

По защитникам Новозвановки стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

Неподалеку Лобачева и Валуйского боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ вблизи Луганского из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра.

Опорные пункты сил АТО неподалеку Зайцевого и Верхнеторецкого попали под обстрел из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем.

У Авдеевки и шахты "Бутовка" враг бил из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

По защитникам Майорска противник применял вооружение БМП и стрелковое оружие, а позиции ВСУ в Новгородском обстреливал из гранатометов различных систем

Неподалеку Каменки боевики также стреляли из гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На Приморском направлении обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров зафиксированы под Павлополем.

Неподалеку Гнутового и Красногоровки враг применял 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты ВСУ вблизи Марьинки были обстреляны из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного противник бил из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов. Также из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Новоселовки Второй, Богдановки и Широкиного.

В штабе отмечают, что для для подавления огневой активности врага у Лобачева, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки десять военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ 5 мая 2017, 00:40
День в АТО: 24 обстрела, трое раненых 4 мая 2017, 18:57
Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО 4 мая 2017, 17:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию
Тука: Захваченные боевиками предприятия в ОРДЛО останавливаются
Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий $ 560 млн для Украины
Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО
Все новости
Гормон сладкоежки

Ученые объяснили, почему нам постоянно хочется сладкого

Книга

"Череп": отрывок из нового романа Олега Шинкаренко