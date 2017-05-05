В Краснодаре ФСБ задержала украинца по подозрению в контрабанде оружия

В Краснодаре (РФ) ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в контрабанде оружия.

Об этом пишет DT.ua.

Задержанного обвиняют в сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Количество изъятого оружия и средств поражения не раскрывается. в отношении задержанного гражданина Украины принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в РФ заявили об обнаружении канала контрабанды оружия из Украины.