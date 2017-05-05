Донецкая фильтровальная станция остается без электроснабжения
По состоянию на утро пятницы электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжения населению осуществляется согласно графику с запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб.", – говорится в сообщении.
Также там отмечается, что 4 мая сотрудниками ДТЭК осуществлялось обследование линий электропередач в г. Авдеевка – повреждений не обнаружено.
Дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести 5 мая при условии гарантии безопасности работников.
В четверг, 4 мая, глава Донецкой ОблВЦА Павел Жебривский сообщил, что СЦКК дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
Украинская правда
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