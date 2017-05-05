Суд обязал ГПУ заняться наградным оружием, которое раздает Аваков
Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру зарегистрировать уголовное производства по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия.
Об этом говорится в решении суда по заявлению "Українських новин", сообщает это агентство.
ГПУ обязали провести расследование изложенных фактов в полном объеме, как это предусмотрено действующим Уголовно-процессуальным кодексом.
Суд отклонил аргументы представителей ГПУ, пояснивших нежелание регистрировать уголовное производство "не изложенными в полном объеме элементами состава преступления".
"Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении об уголовном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления", – говорится в судебном решении.
Аваков раздает наградное оружие, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил.
В преамбуле устава Вооруженных сил прописано, что он распространяется на действующих военнослужащих, военнослужащих запаса, пограничников, СБУ и т. д. Но не на министра МВД и гражданских лиц.
У МВД есть свой "Дисциплинарный устав органов внутренних дел", он позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно "лицам руководящего состава органов внутренних дел".
Ограничительная норма была внесена в Дисциплинарный устав в 2006 году, чтобы пресечь раздачу наградного оружия министрами внутренних дел лицам, на которых не распространяется право награждения именным оружием.
В 2015 году Аваков издал приказ об утверждении новой редакции Положения о ведомственной поощрительной награде МВД "Огнестрельное оружие", где вместо Дисциплинарного устава органов внутренних дел сослался на Дисциплинарный устав ВСУ. Но приказ министра не может отменять норму устава, имеющего силу закона и принимающегося парламентом.
Как должностное лицо Аваков обязан действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами – то есть по уставу МВД.
Поэтому награждение оружием гражданских лиц является превышением Аваковым предоставленных ему законом должностных полномочий, поскольку его действия явно выходят за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, считает заявитель.
Редакция "Українських новин" изложила аргументы в заявлении о совершении преступления, направленном 9 февраля 2017 года в Генеральную прокуратуру и в обращении на имя генерального прокурора Юрия Луценко.
В ГПУ отказались регистрировать заявление, перенаправив его в прокуратуру Киева. Прокуратура Киева также отказалась регистрировать документ, указав, что в заявлении отсутствуют "достаточные данные о совершении преступления по изложенным обстоятельствам".
Редакция выиграла суды всех инстанций у министерства, пытаясь получить списки награжденных. Но Аваков их упорно скрывает, игнорируя решения судов. Вместо списков награжденных Українські Новини получают лишь отписки МВД.
"Возможно, в прокуратуре найдется смелый следователь, который рискнет выполнить решение суда и начнет расследовать незаконную раздачу оружия Аваковым",, – заявил директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско.
Ранее Аваков заявил, что МВД вручило 2,2 тысячи единиц наградного огнестрельного оружия. По данным СМИ, среди одаренных были депутаты, прокуроры, судьи и премьер-министры.
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