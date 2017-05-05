За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб

533 просмотра
0
Пятница, 5 мая 2017, 13:08

На протяжении прошлых суток в зоне АТО получили ранения 10 украинских военных.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, однако 10 воинов получили ранения вследствие обстрелов", - отметил Лысенко.

Он уточнил, что 6 из них были ранены в районе Луганского, 4 – в районе Павлополя.

Как известно, в четверг, 4 мая, около 18 часов боевики ОРДО обстреляли населенный пункт Безыменное. Под обстрел попали как военнослужащие ВСУ, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны 5 мая 2017, 09:33
АТО: 58 обстрелов, враг применил тяжелую артиллерию 5 мая 2017, 07:23
В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ 5 мая 2017, 00:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб
Суд обязал ГПУ заняться наградным оружием, которое раздает Аваков
Наблюдатели СЦКК попали под обстрел боевиков – Минобороны
Хроника 5 мая. Бездетная белочка от Тимошенко и потерянная в Крыму российская ракета
Все новости
рейтинг городов

Самый безопасный облцентр Украины – Хмельницкий, самый опасный – Запорожье

6 фильмов мая

Гай Ричи, Ридли Скотт и Ульрих Зайдль