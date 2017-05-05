Боевики обстреляли Красногоровку – ранили женщину

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Пятница, 5 мая 2017, 13:50

Боевики 5 мая обстреляли Красногоровку Донецкой области, вследствие чего ранили женщину и повредили дом.

Об этом сообщает начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его данным, пополудни боевики обстреляли район городской больницы – разбили несколько окон здания. Также поврежден нежилой частный дом на улице Грушевского.

Кроме того, во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 года рождения, – ее госпитализировали, сообщил Аброськин.

Темы: Донбасс АТО боевые действия Донецкая область
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