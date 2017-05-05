Российские СМИ врут об увеличении потока в Крым – Слободян

466 просмотров
0
Пятница, 5 мая 2017, 16:54

Поток людей и машин, которые направлялись с материковой части Украины в аннексированный Россией Крым, перед майскими праздниками не вырос.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook

"Российские СМИ оккупированного Крыма активно пытаются создать картинку "удачного" начала туристического сезона и заявляют об увеличении на майские праздники пассажиро-транспортного потока с материковой Украины. Якобы только через КПВВ "Чонгар" в Крым проследовало более 18,5 тысяч человек. Но статистика говорит совсем об ином", – написал он.

По данным украинских пограничников, с 29 апреля по 3 мая тенденции на увеличение пассажиро-транспортного потока через контрольный пункт въезда/выезда "Чонгар" не было.

"К примеру, если на протяжении 5 рабочих дней (с 24-го по 28 апреля) админграницу в направлении оккупированного полуострова в этом КПВВ пересекли 11,7 тысяч человек и 2,4 тысяч транспортных средств, то за 5 выходных дней (с 29 апреля по 3 мая) пограничники в аннексированный Крым установленным порядком оформили 9,7 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств", – отметил Слободян.

"По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт "Чонгар" в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный – на 62 %", – утверждает он.

По словам Слободяна, "перед второй частью майских праздников тенденция такая же".

"Если за минувшие сутки (4 мая) админграницу с оккупированным полуостровом через все КПВВ пересекло более 3 200 человек и 520 транспортных средств, то за сутки 4 мая 2016 года в Крым проследовали почти 3 700 человек и 660 транспортных средств", – добавил он.

29 апреля сообщалось, что на контрольных пунктах въезда-выезда в Крым "Чонгар" и "Чаплиыка" со стороны материковой Украины образовались очереди из почти 200 авто из-за того, что представители оккупационных властей Крыма медленно оформляли транспортные средства. 

Темы: Крым пропаганда Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Крыму переполошились из-за дочки Захаровой, которую укусила собака 5 мая 2017, 09:12
Бывшего сотрудника СБУ будут судить за то, что перешел на сторону России 4 мая 2017, 19:59
ФСБ в аннексирована Крыма провела обыски у крымского татарина 4 мая 2017, 18:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Банк Порошенко увеличил чистую прибыль почти втрое
С 2016 года на минах подорвались 154 мирных жителя – СММ
Суд дал доступ СБУ к телефонным звонкам Захарченко
За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб
Все новости
Видео-инструкция

Как записать ребенка в садик Киева

Хочу побеждать!

Как выступает 93-летний теннисист Украины