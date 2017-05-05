Проскурня не слышал от организаторов "Евровидения" о санкциях

Креативный супервайзер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня от организаторов песенного конкурса ничего не слышал о возможных санкциях Европейского вещательного союза для Украины.

Об этом он сказал в студии "Сніданку з 1+1", комментируя слова главы оргкомитета конкурса "Евровидение" Франк-Дитера Фрайлинга, сообщает "Телекритика".

"Вчера все руководство ЕВС, руководство Евровидения были на сцене, на Крещатике. И после этого мы общались. Они счастливы", – сказал Проскурня.

"Если они нас будут штрафовать (потому что в Женевском банке лежит 15 миллионов евро страховых, которые выделило правительство Украины на всякий случай), они это держат там для того, чтобы, возможно, сделать какие-то замечания", – отметил он.

"Пока замечаний нет, потому что креативный супервайзер "Евровидения-2017", которая является моим шефом, сказала: "Все перфектно, хотя и в последнюю минуту", – заявил известный театральный режиссер и продюсер

Ранее глава оргкомитета конкурса Евровидение Франк-Дитер Фрайлинг заявил немецкому изданию, что на Украину могут наложить санкции, поскольку украинская сторона нарушила устав "Евровидения" и не обеспечила выступление всех участников на конкурсе. Также санкции за нынешнюю ситуацию якобы могут коснуться и России.