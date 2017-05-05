С начала суток в зоне АТО боевики совершили 19 обстрелов: есть раненый

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Пятница, 5 мая 2017, 18:36

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 5 мая.

Так на приморском направлении, из минометов калибра 120-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял опорные пункты вблизи Павлополя. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров бил по защитниках Красногоровки.

Морских пехотинцев под Гнутово и Лебединским противник обстреливал из стрелкового оружия, а защитников Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении, из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг вел огонь по нашим воинам рядом Авдеевки, Троицкого и Каменки. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитниках Зайцево.

120-мм минометы противник применил по позициям под Крымским, а минометы калибра 120-мм, гранатометы и пулеметы больших калибров – по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Троицкого.

Из противотанковых гранатометов противник бил по позициям под Новоалександровкой, а из стрелкового оружия – по опорным пунктам в районе Донца.

В штабе АТО отмечают, что с начала суток один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Как сообщалось, за сутки 4 мая на Донбассе были ранены 10 военнослужащих.

Украинская правда

Темы: АТО
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