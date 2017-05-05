Крымчанина после попытки самоубийства в СИЗО переместили в РФ

Осужденного в России украинца Андрея Лугина, который в знак протеста против своего перемещения в колонию в Мордовии пытался покончить с собой, вывезли из Крыма в РФ.



Об этом 5 мая сообщает Крымская правозащитная группа, ссылаясь на слова супруги Лугина.

По информации Ирины Лугиной, её мужа вывезли из Крыма в Россию без медицинского сопровождения после сложной операции, не сняв швы.

Официально Ирине не сообщили, где находится ее супруг. Лугина предполагает, что Андрея вывезли в Краснодарский край, а оттуда этапируют в Мордовскую колонию.

Как известно, 26 апреля крымчанин Андрей Лугин, находясь в СИЗО оккупированного Симферополя, попытался перерезать себе горло острым предметом. Сделал он это с целью не быть этапированным в колонию РФ. После попытки самоубийства мужчина в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию Симферопольской городской больницы № 6.

Гражданин Украины Лугин был осужден по уголовному делу и приговорен к пожизненному лишению свободы еще до оккупации Крыма.

Несколько лет он отбывал наказание в Крыму, после был незаконно перемещен с временно оккупированной территории Крыма в колонию Мордовии (РФ), а в январе 2017 года был возвращен в Крым. Обращения о передаче его как гражданина Украины украинским властям были проигнорированы.