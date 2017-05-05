Винница через суд хочет запретить акции левых сил на 9 мая

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Пятница, 5 мая 2017, 20:51

Городской совет Винницы обратился в Винницкий окружной суд с исковым заявлением о запрете проведение 9 мая инициированной левыми политическими силами торжественного шествия в рамках акции "Никто не забыт, ничто не забыто".

Об этом говорится в исковом заявлении исполкома Винницкого горсовета, передает "Укринформ".

В документе указывается, что "учитывая социальное напряжение, которое на сегодняшний день царит в обществе, и негативные обстоятельства, возникшие вследствие российской агрессии по отношению к Украине... во время проведения данной акции возможны провокации со стороны радикально настроенных групп населения", что "может привести к массовым беспорядкам".

Также отмечено, что областной центр "Союза левых сил" сообщил горсовет о проведении акции с нарушением сроков, а соорганизатор шествия - ОО "Винницкое областное общество содействия развитию украинско-российских экономических, научно-технических и культурных связей "Украина-Россия" о намерены провести акцию не уведомили власти вообще.

Винницкий окружной административный суд вечером 5 мая принял исковое заявление к рассмотрению.

Как сообщила заместитель винницкого городского головы Галина Якубович, горсовет считает нецелесообразным проводить в День победы над нацизмом любые мероприятия, кроме официальных, организуемых Винницким городским советом и Винницкой облгосадминистрацией для чествования ветеранов и жертв Второй мировой войны.

Поэтому исполком городского совета и обратился с иском в суд о запрете проведения данного мероприятия.

"Акция под названием "Никто не забыт, ничто не забыто" по сути является калькой на российскую пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Мы, как органы местного самоуправления, законно должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить дальнейшего возмущения общества через акции, которые, по нашему мнению, могут привести к еще более негативным последствиям, чем это было 1 мая", – отметила Якубович.

Темы: Винница
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IP: 35.189.200.---olexa05.05.2017 21:41
Потрібно притлумити вінницьку кацапню, отих "отставників", що збіглись з усіх кутків зацофаної Московії і осіли в нашому благодатному Поділлі. А т. зв. "лівих" відправити на фронт, нехай там доводять, що вони не зрадники українського народу.
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