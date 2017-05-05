Трамп подписал госбюджет-2017, избежав "шатдауна"

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Пятница, 5 мая 2017, 23:13

Президент США Дональд Трамп 5 мая утвердил своей подписью консолидированный государственный бюджет США на 2017 финансовый год, избежав таким образом правительственного "шатдауна".

Об этом сообщила в пятницу во время пресс-брифинга в Белом доме и.о. заместителя главы администрации президента Сара Хукаби Сандерс, передает "Укринформ".

"Он (президент Трамп – ред.) подписал его в течение последних часов", – отметила официальный представитель администрации.

Как известно, накануне Сенат США вслед за Палатой представителей большинством голосов поддержал законопроект, который определяет годовое бюджетное финансирование США в размере $1,1 трлн. Деньги выделяются на нынешний финансовый год, который завершится 30 сентября.

При этом, документ предусматривает увеличение на $15 млрд расходов на оборону и дополнительные $1,5 млрд для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге с Мексикой.

Среди прочего, в документе также определяется выделение не менее $560,465 млн на поддержку Украины. С этой целью предусматривается выделение не менее $410,465 млн в качестве различных видов помощи, а также $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в области безопасности".

Темы: США
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