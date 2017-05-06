В зоне АТО прошли учения артиллеристов

В пятницу, 5 мая, на полигоне в зоне АТО прошли учения артиллерии.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Принял участие в инструкторско-методических учениях одной из артиллерийских бригад которая дислоцируется в районе отвода. Учения проходили на полигоне в зоне АТО. Артиллеристы отработали слаженные действия батарей 152-мм "Гиацинтов", разведки и других подразделений бригады. В учениях приняли участие командиры артиллерийских дивизионов других бригад в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении.

Жебривский добавил, что бойцы и командиры бил отмечены "за добросовестную службу и отличные показатели при проведении учений".