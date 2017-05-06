Корабль РФ пытался захватить украинский катер

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Суббота, 6 мая 2017, 00:54

В Черном море российский корабль попытался захватить украинский спасательный катер.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"24 апреля 2017 года во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли РФ, которые базируются в аннексированном Крыму, приблизились к украинскому катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

Команда украинского катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что экипаж спасательного катера будет награжден за профессионализм.

Темы: Мининфраструктуры Украина Росcия
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