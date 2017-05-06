На Луганщине устанавливают телебашню из США

США в рамках программы поддержки информационной безопасности передали Украине телебашню, которая сейчас устанавливается в Луганской области.

Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець в эфире канала "112", передает "Интерфакс-Украина".

"Есть определенная программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США. То есть эта башня является построенной в США, перевезенной в Украину, и сейчас там ее устанавливают", - сказал он.

Стець отметил, что ряд стран предоставляет Украине финансовую и техническую помощь в информационной безопасности.

"Есть и много другого, в том числе финансовой и технической помощи, которую нам оказывают представители правительства США – я говорю сейчас исключительно об информационной безопасности – Британии, такой структуры, как НАТО", - добавил министр.