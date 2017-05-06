Полиция Луганщины переходит на усиленный режим работы на праздники

33 просмотра
0
Суббота, 6 мая 2017, 03:26

Для безопасности граждан на праздничные и выходные дни полиция Луганской области будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Более тысячи сотрудников полиции будут нести службу в усиленном варианте для охраны прав и свобод граждан, обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах городов и районов области, противодействия любым проявлениям преступности и терроризма", - говорится  в сообщении.

По словам Погукай, максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.

Также будет усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

Темы: полиция Луганская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция усиливает патрулирование Донеччины, особое внимание – Мариуполю 5 мая 2017, 20:30
В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ 5 мая 2017, 00:40
В Мариуполе обнаружены два тайника с боеприпасами 4 мая 2017, 02:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Корабль РФ пытался захватить украинский катер
Трамп подписал госбюджет-2017, избежав "шатдауна"
Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал ночной арест
РФ официально отказалась выполнять решение Совета Европы по Крыму
Все новости
Культура

Художник Андрей Ермоленко: У нас есть проблема – мы не можем заниматься человеческим

Хочу побеждать!

Как выступает 93-летний теннисист Украины