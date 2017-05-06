Столтенберг исключает участие солдат НАТО в военном конфликте в Сирии

15 просмотров
0
Суббота, 6 мая 2017, 04:47

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об участии солдат НАТО в сирийском конфликте не рассматривается.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу "Шпигель", передает "Интерфакс-Украина".

"Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ожидает, это не обсуждается", - сказал Столтенберг.

При этом он указал на возможность того, что НАТО усилит работу самолетов радиолокационного обнаружения AWACS в небе над Турцией.

Наряду с этим Столтенберг также не исключил увеличения контингента военнослужащих НАТО, которые с января обучают иракских военных, борющихся с террористами группировки "Исламское государство".

"Обучение местных военнослужащих - как в Ираке и Афганистане - по моему мнению, лучшее оружие для борьбы с террором", - подчеркнул он.

Темы: НАТО Ирак
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У посольства США в Кабуле подорвался смертник, есть жертвы 3 мая 2017, 08:09
Командующий НАТО в Европе просит больше сил для сдерживания РФ 3 мая 2017, 03:38
Столтенберг: НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и КНДР 30 апреля 2017, 07:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Корабль РФ пытался захватить украинский катер
Трамп подписал госбюджет-2017, избежав "шатдауна"
Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал ночной арест
РФ официально отказалась выполнять решение Совета Европы по Крыму
Все новости
Comic Con

Участники Comic Con рассказывают, как подготовиться к фестивалю

Видео-инструкция

Как записать ребенка в садик Киева