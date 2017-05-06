В ООН заявили, что голод является основной причиной миграции
Голод и недоедание являются основной причиной миграции.
Об этом говорится в новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), передает Центр Новостей ООН.
"Вопросы продовольственной безопасности и миграции тесно взаимосвязаны. Ведь голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов", - отмечается в докладе.
Авторы доклада установили, что снижение уровня продовольственной безопасности на один процент оборачивается ростом числа международных мигрантов на 1,9%.
Эксперты ВПП призывают государства-члены ООН и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.