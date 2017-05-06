Ночью в Одессе во дворе волонтерского центра прогремел взрыв

В ночь на 6 мая в Одессе возле дома, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы" прогремел взрыв.

Об этом сообщает местное издание Думская.net.

Как сообщили в полиции, на месте происшествия на ул.Канатной, 35 взорвалась граната, вероятно РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее во дворе этого же дома подобный инцидент произошел в августе 2015 года.

Также издание обнародовало запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент взрыва.



