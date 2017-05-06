Боевики отдали тела трех украинских военных - штаб

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Суббота, 6 мая 2017, 12:36

Тела трех военнослужащих, которые погибли, спасая раненого бойца ВСУ, возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Об этом 6 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200" на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги", - сообщили в штабе.

Процедура по возвращению тел началась сразу после подтверждения факта гибели бойцов.

"Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть", - говорится в сообщении.

Как известно, о гибели трех военных в штабе АТО сообщили 3 мая. 

Темы: АТО Донбасс
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