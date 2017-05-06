В ближайшие дни в Украине - тепло, дожди и грозы

В Украине в ближайшие сутки сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в западных областях ожидаются умеренные дожди, в Винницкой и местами в северных областях - небольшие дожди, местами грозы, на остальной территории страны без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°, на крайнем западе 16-21°, на высокогорье Карпат около 10°.

7 мая в Киеве без осадков; температура ночью 10-12°, днем 25-27°.

8 мая ночью в западных и местами в северных областях, днем по всей стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-14°; днем в западных и Житомирской областях 10-16° тепла, в южных, центральных и Сумской областях 21-26°, на остальной территории 16-21°.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°; днем +18...20.

Интерфакс-Украина