Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" останутся в СИЗО до 11 июля

В аннексированном Крыму Верховный суд в закрытом режиме продлил меру пресечения четырем фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "QirimInfo" со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову.

Подозреваемые - Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров - останутся в СИЗО до 11 июля.

Это уже четвертое заседание по "делу Хизб ут-Тахрир", которое проходит в закрытом режиме.

По словам Крыленковой, всех слушателей, в том числе родственников, не пустили даже в здание суда.

"Постановление о закрытом заседании тоже не показали. Закрытое судебное заседание – это очень странное решение... Какими могут основания в данном случае, мне не понятно", – отметила правозащитница.

Адвокат Эмиль Курбединов в комментарии "Крым Реалии" сообщил, что на заседании прокурор в очередной раз не смог четко аргументировать причину продлении ареста.

Как известно, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе.

В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

9 апреля "суд" продлил на месяц арест четверым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир".

25 апреля 2017 года Бахчисарайский районный "суд" на заседании, которое проходило в закрытом режиме, отклонил все апелляционные жалобы по делу "Хизб ут-Тахрир". Таким образом предыдущее постановление остается в силе.

Кроме того 7 сентября 2016 года суд вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и создании в оккупированном Крыму ее ячейки. Подсудимые были приговорены к пяти годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

27 декабря 2016 года Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение.

26 апреля 2017-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир".