В Киеве нашли тайник с противотанковыми гранатометами

1076 просмотров
0
Суббота, 6 мая 2017, 15:28

На территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе Киева сотрудники СБУ совместно с полицией обнаружили тайник с противотанковыми гранатометами и патронами.

Об этом 6 мая сообщили в Службе безопасности.

В частности, выявлено 2 противотанковые гранаты РПГ-22, 4 выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.

 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 УК Украины, проводятся следственные действия.

Кроме того, пресс-служба СБУ сообщила об обнаружении тайника с военными средствами поражения в Донецкой области.

Из тайника, который был обустроен в заброшенном здании на окраине села Тимофеевка Покровского района, оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, два кило тротила в шашках, восемь гранат РГД-5 и Ф-1, пятнадцатиметровый детонирующий шнур, зажигательную трубку ЗТП-300, а также около тысячи патронов различного калибра.

Средства поражения переданы на учет одного из подразделений ВС Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Темы: Киев оружие СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве ожидают чрезвычайного уровня пожарной опасности 6 мая 2017, 10:33
Речной трамвай в Киеве запустят 8 мая 5 мая 2017, 17:08
"Евровидение" в Киеве стартует 7 мая 5 мая 2017, 16:01
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков обещает жесткую реакцию на антиукраинские заявления 9 мая
Тандит: В заложниках у боевиков ОРДЛО - 128 граждан Украины
Ночью в Одессе во дворе волонтерского центра прогремел взрыв
Сутки в АТО: Боевики били 63 раза, 5 военных ВСУ ранены
Все новости
"Папиросы"

3 стиха из нового поэтического сборника Юрия Издрика

Дети

Как садик может помочь ребенку обрести уверенность в себе?