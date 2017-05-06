Глава миссии "Черный тюльпан": около тысячи погибших в зоне АТО не опознаны

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Суббота, 6 мая 2017, 18:55

Около тысячи погибших в зоне АТО военнослужащих и мирных жителей не опознаны, при этом несколько сотен тел доставлены на подконтрольную территорию, остальные остаются в ОРДЛО.

Такие ориентировочные цифры назвал руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин в комментарии телеканалу "112 Украина".

В ответ на вопрос, о каком количестве погибших среди необнаруженных идет речь, он сказал: "Если основываться на данных, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные (это все верифицируется) – порядка около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными".

Жилкин отметил, что из этой цифры нужно вычесть несколько сотен тел, которые находятся на подконтрольной Украине территории и до сих пор не опознаны.

Как сообщалось, в субботу тела трех героев, которые погибли, спасая собрата, доставили на подконтрольную Украине территорию с задержкой в пять дней, потому что боевики все время меняли время обмена.

Темы: АТО
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