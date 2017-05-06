В Запорожье на участников "Радужного флешмоба" напали неизвестные

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Суббота, 6 мая 2017, 20:52

На трех участников акции "Радужный флешмоб", состоявшейся в субботу под стенами Запорожской облгосадминистрации, после завершения мероприятия напала группа молодых людей.

Об этом Радио Свобода сообщил организатор флешмоба Ростислав Милевский.

По его словам, пострадавшие написали заявления в полицию.

 
Фото Радио Свобода

Сам флешмоб прошел без конфликтов. Во время мероприятия активисты с помощью плакатов-букв, на которых были нарисованы символы групп, которые сталкиваются с дискриминацией в Украине, собрали фразу "Почитаем разнообразие" и выпустили в небо разноцветные шарики.

"Акция посвящена дате 17 мая - это Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Но так случилось, что в этом году Украина принимает Евровидение, и слоганом его является "Празднуй разнообразие". Поэтому мы решили применить к себе этот замечательный слоган и показать, что мы ценим разнообразие, уважаем разнообразие и празднуем его, несмотря на ярлыки, на агрессию, на неприятие определенных групп, которые сталкиваются с дискриминацией", - рассказал Милевский.

 

Запорожский областной благотворительный фонд "Гендер Зед" проводит "Радужный флешмоб" с 2012 года, но публично в центре города акция проходит впервые. Для безопасности участников информация о проведении мероприятия не анонсировалась в СМИ.

В то же время, местному сайту 061 Милевский рассказал, что на троих участников акции напали пятеро неизвестных. Одного из активистов избили, второго - несколько раз толкнули, а девушке-участнице дали пощечину.

Он также отметил, что нападавших не нашли.

Издание опубликовало видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала конфликт.

Темы: Запорожье ЛГБТ
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