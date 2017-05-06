Human Rights Watch призывает немедленно освободить ученого Козловского

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Суббота, 6 мая 2017, 21:56

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывает группировку "ДНР" немедленно освободить ученого Игоря Козловского, которого так называемый "военный трибунал ДНР" приговорил к почти трем годам заключения.

Об этом говорится в заявлении, распространенном HRW в субботу, пишет Радио Свобода.

"Обращение с Козловским - от задержания и до суда - было огромным оскорблением верховенства закона, его приговор должен быть немедленно отменен", - заявила представитель организации Таня Купер.

Она подчеркнула, что Козловского удерживали за решеткой чисто за его политические взгляды.

В HRW напомнили, что с января 2016 года, когда ученого задержали в Донецке, к нему еще ни разу не пустили членов его семьи.

"При отсутствии функциональной системы уголовного правосудия в регионе, у Козловского было мало шансов на справедливый суд", - отметила Купер.

"Все его дело является пародией, цель которой - лишить его права эффективно защищаться и наказать за мирную оппозицию к действиям сепаратистов", - считают в HRW.

Как сообщалось, 3 мая так называемый "военный трибунал ДНР" осудил незаконно удерживаемого донецкими боевиками украинского историка и религиоведа Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Боевики аргументировали задержание и суд над Козловским тем, что он - "особенно неблагонадежный гражданин, потому что имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, членами партии "Свобода" в 2014 году". Группировка "ДНР" также обвинила ученого в "незаконном хранении взрывчатых веществ". Родственники эти обвинения отрицают.

В Украине и по миру неоднократно проходили акции #FreeKozlovsky с требованием освободить Козловского из плена боевиков.

Темы: "ДНР" религия права человека
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