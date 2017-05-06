Военный 54 ОМБр покончил жизнь самоубийством
Военный 54 отдельной механизированной бригады ВСУ в субботу покончил жизнь самоубийством.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.
Отмечается, что по факту смерти военнослужащего 1977 года рождения начато служебное расследование.
"По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", - отметили в 54 ОМБр.
54 ОМБр участвовала в боях на Светлодарской дуге, после чего в апреле этого года была выведена на Чугуевский полигон (Харьковская область).
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