Российского фотографа не пустили в Украину освещать "Евровидение"

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Суббота, 6 мая 2017, 23:07

Украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Директор объединенной дирекции фотоинформации RT Александр Штоль заявил, что украинские пограничники предъявили Ситдикову постановление об отказе во въезде в Украину, мотивированное невозможностью подтвердить цель пребывания в стране.

В информагентстве утверждают, что аккредитация у Ситдикова была оформлена "по всей форме", при себе он имел распечатку с ее подтверждением. Однако пограничники якобы потребовали у него официальное письмо с приглашением от организаторов конкурса.

По данным сайта "Миротворец", Рамиль Ситдиков неоднократно нарушал правила пересечения украинской границы во время посещений оккупированного Крыма.

Как известно, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину Юлии Самойловой, которая должна была выступать на "Евровидение" от России, поскольку она посещала аннексировать Крым. В связи с этим российский медиахолдинг ВГТРК (каналы "Россия-1", "Россия-24", "РТР-Планета" и др.) и "Первый канал" официально отказались от трансляции конкурса в этом году.

Dt.ua

Темы: СМИ Росcия Евровидение
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