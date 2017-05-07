Геращенко: Журналисты из РФ, посещавшие Крым, не будут допущены на "Евровидение"

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Воскресенье, 7 мая 2017, 01:03

Аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.

Об этом заявил советник главы МВС Украины Антон Геращенко в facebook.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он.

Ранее украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Темы: СМИ Росcия Евровидение
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