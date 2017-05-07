Геращенко: Журналисты из РФ, посещавшие Крым, не будут допущены на "Евровидение"
Аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.
Об этом заявил советник главы МВС Украины Антон Геращенко в facebook.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он.
Ранее украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".
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