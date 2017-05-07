В Латвию прибыла канадская военная техника

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Воскресенье, 7 мая 2017, 03:33

В Латвию прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады.

Об этом сообщает Delfi.

Техника необходима для поддержки возглавляемой Канадой многонациональной группы, которая прибудет в Латвию в июне в рамках расширения присутствия сил НАТО.

Часть груза, в том числе и строительные материалы, будут использованы для подготовки жилых помещений и мест для обслуживания техники. Системы логистики и коммуникаций и легкие боевые бронемашины Light Armoured Vehicles канадские военнослужащие будут использовать, выполняя служебные обязанности на территории Латвии.

 
delfi.lv

В течение ближайших дней техника вооруженных сил Канады будет доставлена на Адажский полигон.

Возглавляемая Канадой боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

Темы: Латвия Канада НАТО
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