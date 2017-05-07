В Праге протестовали против приезда российских байкеров

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Воскресенье, 7 мая 2017, 05:43

В центре Прага 6 мая активисты протестовали против приезда в Чехию участников мотоклуба "Ночные волки", которые в начале мая традиционно устраивают мотопробег по случаю годовщины победы над нацизмом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Примерно 30 человек с крымско-татарскими, украинскими, чешскими флагами, флагами НАТО и Евросоюза раздавали прохожим листовки, в которых говорилось о поддержке клубом аннексии Крыма и финансировании "Ночных волков" из российского государственного бюджета.

На Вацлавской площади был развернут огромный плакат с надписью "Чехам хорошо известно, какая она - "дружба" правителей России".

В этом году чешские власти не согласовала проезд байкеров из России на центральной площади Праги. Свои основные мероприятия мотоциклисты провели на Ольшанском кладбище, где возложили цветы к могилам погибших во время Второй мировой войны солдат и помолились в церкви.

После Праги "Ночные волки" собираются посетить в Чехии захоронения Второй мировой войны в городе Дечин, а затем отправятся в Германию. Против их приезда планируют протестировать и в Берлине.

Темы: Чехия Росcия
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