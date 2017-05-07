Сутки в АТО: 45 обстрелов, ранены 5 украинских военных

За минувшие сутки враг 45 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, 5 бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении по опорным пунктам у Авдеевки враг бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, танка и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское попало под огонь минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

По защитникам Верхнеторецкого противник бил из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Недалеко от населенного пункта Пески враг применял вооружение БМП, гранатометы и пулеметы крупных калибров.

По опорным пунктам ВСУ вблизи шахты "Бутовка", Майорского, Каменки и Зайцевого боевики били из гранатометов и пулеметов крупных калибров.

В районах населенных пунктов Зайцево, Опытное и Пески также действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении 120-мм минометы, вооружение БМП и БТР, стрелковое оружие враг применял по позициям сил АТО у Широкино.

Опорные пункты ВСУ вблизи Павлополя подверглись обстрелу из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного враг открывал огонь из вооружения БТР, зенитных установок ЗУ-23-2 и стрелкового оружия.

По защитникам Красногоровки и Марьинки стреляли из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

В Гнутово боевики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие, а из пулеметов больших калибров обстреляли позиции ВСУ у Чермалыка.

В районе Водяного активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении по позициям ВСУ вблизи Крымского подразделения российско-оккупационных войск били из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Новозвановки и Новоалександровки опорные пункты сил АТО враг накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Троицкого противник вел огонь из противотанковых гранатометов.

По опорным пунктам неподалеку Станицы Луганской боевики стреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Как сообщается, у Авдеевки силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов чтобы погасить огневую активность боевиков.