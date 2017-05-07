СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО

СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении члена патруля миссии женского пола.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая, опубликованном 6 мая.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль оставил этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся", - сообщили в СММ.

Населенные пункты Петровское и Раздольное Старобешевского района Донецкой области находятся под контролем боевиков ОРДО.

Кроме того, в отчете сообщается, что вооруженные члены "ДНР" отказали патрулю миссии во въезде в Седово и в пгт Старомихайловка (15 км к западу от Донецка). СММ сообщила об этих инцидентах СЦКК.

Также дважды 4 мая члены так называемой "ДНР" на контрольном пункте въезда-выезда в пгт Еленовка (23 км юго-западнее Донецка) настаивали на проведении осмотра содержимого прицепов автомобилей миссии.

Кроме того, члены "ДНР" остановили патруль миссии на блокпосту в пгт Александровка (20 км юго-западнее Донецка) и пропустили наблюдателей только после того, как провели осмотр обоих автомобилей СММ.

Также сообщается, что вооруженный человек задержал патруль миссии на 16 минут, когда команда миссии направлялась к месту, где установлена камера СММ в Петровском.

Как сообщалось, утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой "ЛНР" части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский фельдшер Джозеф Стоун – первый член миссии ОБСЕ, который умер за три года вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, тогда же были госпитализированы еще двое членов патруля миссии – граждане Германии и Чехии.

В группировке "ЛНР" обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ "подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины считают, что подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе является попыткой Москвы и поддерживаемых ею боевиков запугать наблюдателей.

Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт.

4 мая в сети было опубликовано видео, где зафиксирован момент, когда во время проезда транспортного средства, перевозившего наблюдателей ОБСЕ на подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области, взорвалась придорожная бомба.