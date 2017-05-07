В Минобороны подтвердили ранения 5 военных
В Минобороны подтвердили ранения 5 военных в зоне АТО за прошедшие сутки.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
По его словам, на Луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов, из которых 4 минометные.
На Донецком направлении - 17 обстрелов, 5 из которых из тяжелого оружия.
На Мариупольском направлении также состоялось 17 обстрелов, в 6 случаях применялись минометы.
Украинская правда
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