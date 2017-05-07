В Минобороны подтвердили ранения 5 военных

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Воскресенье, 7 мая 2017, 13:09

В Минобороны подтвердили ранения 5 военных в зоне АТО за прошедшие сутки.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но 5 военнослужащих ВСУ получили ранения", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

По его словам, на Луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов, из которых 4 минометные.

На Донецком направлении - 17 обстрелов, 5 из которых из тяжелого оружия.

На Мариупольском направлении также состоялось 17 обстрелов, в 6 случаях применялись минометы.

Украинская правда

Темы: АТО
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