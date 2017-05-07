Полиция расследует доведение военного 54 ОМБр до самоубийства

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Воскресенье, 7 мая 2017, 16:07

По факту самоубийства военного 54 отдельной механизированной бригады ВСУ начато расследование по статье "доведение до самоубийства".

Об этом сообщает в воскресенье отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в Чугуевский отдел полиции 6 мая в 9:35.

Работниками полиции установлено, что на территории военной части обнаружено тело 40-летнего военнослужащего, покончившего жизнь самоубийством через повешение.

В субботу о самоубийстве военного сообщили в 54 ОМБр.

Темы: полиция Вооруженные силы
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