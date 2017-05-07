Порядок на сотнях массовых мероприятий 8-9 мая будут охранять 16 тыс. силовиков

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Воскресенье, 7 мая 2017, 16:35

Для охраны порядка во время массовых мероприятий 8 и 9 мая в Украине будет задействовано около 16 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"По предварительной информации, 8 мая в День памяти и примирения в Украине запланировано проведение более 400 мероприятий, участие в которых примут около 60 тыс. граждан. 9 мая будет проведено более 1200 мероприятий по всей стране с участием почти 400 тыс. человек", - отметили в МВД.

По данным ведомства, правопорядок 8 мая будут обеспечивать около 3,5 тыс. правоохранителей, 9 мая - около 12,5 тысяч.

Как известно, ранее глава Нацполиции Сергей Князев и глава МВД Арсен Аваков заявляли, что полиция будет жестко реагировать на любые провокации и антиукраинские заявления во время проведения массовых мероприятий в Украине и 9 мая.

Темы: МВД празднования
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