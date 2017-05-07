В КНДР задержали гражданина США за "акты против режима" - СМИ
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о том, что в КНДР задержан гражданин США по подозрению в совершении актов против правящего режима республики.
Об этом 7 мая сообщает CNN со ссылкой на Государственную информационное агентство КНДР (KCNA).
Отмечается, что задержанный - Ким Хак-сонг, был задержан в субботу, других подробностей о его возможном преступлении не сообщается.
"Соответствующий орган сейчас проводит детальное расследование преступления", - сообщил KCNA.
Отмечено также, что Ким Хак-сонг - четвертый гражданин США, задержанный в КНДР.
В апреле сообщалось о Тони Ким (Ким Санг Дук), который был задержан за "враждебные действия" в отношении северокорейского режима.
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