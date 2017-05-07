Сотрудницу ЦПК "встретили" в аэропорту неизвестные, снимавшие дом Шабунина
Сотрудница антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции" Александра Устинова сообщила, что в аэропорту, куда она прилетела после отпуска, ее "встретили" неизвестные лица, которые ранее снимали дом главы ЦПК Виталия Шабунина.
Фотографию одного из неизвестных Устинова разместила на своей странице в Facebook.
"В 6:30 утра меня в аэропорту встретили те, кто снимал дом Шабунина и этот "смотрящий". ... Помогите узнать. При себе имел удостоверение, думаю липовое", - отметила она.
Как известно, в начале апреля возле дома главы ЦПК Виталия Шабунина состоялся пикет, в организации которого Шабунин обвинил замглавы СБУ Павла Демчину, а исполнителем акции был, по его словам, Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.
По мнению Шабунина, таким образом Демчина "пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ".
В СБУ в свою очередь заявили, что никаких митингов под окнами активиста не устраивали.
В марте ЦПК подал иск в суд на СБУ в связи с засекречиванием информации из деклараций сотрудников СБУ.
В НАПК заявили, что в реестре электронных деклараций является декларации всех руководителей СБУ, но начать их проверку в ведомстве смогут после утверждения отдельного порядка и доступа к государственной тайне.
10 мая должно состояться очередное судебное заседание по делу ЦПК против СБУ.
Украинская правда
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