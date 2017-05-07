В РФ ожидают "конкретных результатов" от встречи Путина и Трампа
От встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина ждут "конкретных результатов".
Об этом в интервью телеканалу "Мир" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РБК.
По его словам, в связи с влиянием России и США на международную стабильность и безопасность "от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов".
"Чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить. И мы сейчас этим занимаемся", - отметил Лавров.
Он высказал мнение, что Трамп "настроен на нормализацию отношений в общих интересах" и добавил, что несмотря на то что "из уст разных представителей администрации (Трампа) звучат заявления диаметрально противоположного содержания", Москва ориентируется только на "действующее лицо".
Как известно, 2 мая состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого президенты обсудили координацию действий двух стран в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, ситуацию вокруг КНДР и возможность организации встречи в привязке к саммиту G20 в начале июля.
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