В воскресенье боевики вели обстрелы 27 раз: артиллерия, БТР, зенитные установки

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Воскресенье, 7 мая 2017, 18:56

С начала дня 7 мая в зоне проведения АТО зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских войск.

Об этом говорится в сводке штаба АТО состоянию на 18:00.

"Российско-террористические войска продолжают огневые провокации против ВСУ. На Донецком направлении были обстреляны позиции возле Авдеевки, Троицкого, Опытного и Верхнеторецкого, Луганского, Зайцево, Невельского", - сообщили в штабе.

При этом боевики применили артиллерию калибра 122-мм, вооружение БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, зенитные установки ЗУ-23-2.

На Приморском направлении огонь велся по позициям у Водяного, Красногоровки, Широкино, Павлополя, Новоселовки Второй, Лебединского и Гнутово.

"Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики вели огонь по силам АТО у Крымского и Новозвановки из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

Украинская правда

Темы: АТО оружие
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