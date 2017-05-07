Геращенко: Ельченко будет что рассказать в СБ ООН о сексуальном насилии

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Воскресенье, 7 мая 2017, 20:19

15 мая в Совете Безопасности ООН состоятся открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", в которых примет участие украинский посол Владимир Ельченко.

Об этом написала первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Ельченко "будет что сказать на эту страшную тему".

Она назвала вопиющим факт сексуального домогательства со стороны боевика ОРДО по отношению к представительнице СММ ОБСЕ, о котором недавно сообщили в миссии.

"Страшно представить, что творится на оккупированных территориях в отношении гражданского населения и как там себя ведут вооруженные нелюди по отношению к женщинам. Именно поэтому мы так добиваемся допуска на оккупированные территории международных мониторинговых миссий по правам человека и так настойчиво приглашаем посетить Украину спецпредставитель генсека ООН по вопросам защиты прав женщин и детей, а также по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта", - отметила Геращенко.

Она добавила, что так же жестко осуждает выявленные факты сексуального насилия со стороны представителей украинских силовых структур.

"Этому нет оправдания, и эти люди, какими бы героями они не были до совершения преступления, должны нести полную ответственность за свои преступления (здесь вспоминаются некоторые депутаты от "Самопомочи", которые врывались в суды и защищали откровенных насильников, только потому, что те когда-то служили в батальоне)", - добавила первый вице-премьер.

"В этом контексте еще важнее и актуальнее ратификация Стамбульской конвенции, и мы будем делать все для ее принятия уже на этой парламентской сессии", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ заявили, что на днях в ОРДО член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены.

Темы: Геращенко ООН ОБСЕ
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Комментарии — 1
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IP: 85.143.219.---spitfire07.05.2017 20:55
люди, якими б героями вони не були до здійснення злочину, мають нести повну відповідальність за свої злочини
а люди, які заради власного збагачення і утримання влади тривалий час (два президентські терміни) послаблювали українську державу, роздмухуючи сварку між різними верствами суспільства, пхаючи у наступники рецидивіста, перетворюючи армію на збіговисько безхатьків, а МВС та СБУ - на легалізовані банди?

чому, власне, Порошенко прихистив ватажка банди Кучму?
чому той досі не засуджений за безліч злочинів проти держави?

ось чудовий приклад: злочинна бездіяльність і самоусунення від виконання обов'язків Рудого Таргана під час подій на косі Тузла
19:40 youtube .com /watch ?v=3uI5qr9IiX8
тоді він, схоже, після тривалого тринькання на гитарі запив на два тижні, і прокинувся, коли анексія майже відбулась.
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