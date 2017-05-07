В Великобритании покажут фильм о Сенцове

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Воскресенье, 7 мая 2017, 22:41

В Великобритании анонсируют показ фильма "Процесс" об украинском режиссере Олеге Сенцове в рамках кинофестиваля Sheffield Doc/Fest.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"В 2014 году украинского активиста и кинорежиссера Олега Сенцова судили за якобы планирование террористического акта в Крыму. Хотя показания против него были ложными, было понятно, что его дело не получит справедливого суда", - говорится на сайте британского фестиваля.

Сообщается, что показ состоится 10 июня в 15:30 по местному времени.

Как известно, украинскому режиссеру Олегу Сенцов, незаконно заключенному Россией, присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

25 марта 2017 года на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс" о Сенцове. 

В начале апреля "Процесс" вышел в украинский прокат, картину показали в кинотеатрах Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова. 

Темы: Сенцов кино
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