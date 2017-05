Трамп поздравил Макрона с "большой победой"

Президент США Дональд Трамп поздравил кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона с "большой победой" на выборах.

Приветствие Трамп разместил в своем Твиттере.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня как нового президента Франции. Я с нетерпением ожидаю возможности работать с ним", - заявил Трамп.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!