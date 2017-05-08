Полиция применит новейшую спецтехнику в ходе массовых мероприятий

366 просмотров
0
Понедельник, 8 мая 2017, 01:14

Полиция, впервые в Украине, для охраны общественного порядка будет использовать специально укомплектованные современным оборудованием автомобили и вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будет у нацгвардейцев. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.

Как говорится в сообщении, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться недалеко от скопления граждан, что позволит в совершенстве владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события.

Также автомобили оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе "Евровидения", будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуационные центры Нацполиции.

Отмечается, что технологии, которые вводятся в полиции, позволяют идентифицировать лица и подозрительные вещи.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В аннексированном Крыму полиция устроила рейд по домам крымских татар 7 мая 2017, 20:11
В Киеве охранника супермаркета ранили выстрелом, стрелок задержан 7 мая 2017, 17:11
Полиция расследует доведение военного 54 ОМБр до самоубийства 7 мая 2017, 16:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СЦКК: Боевики продолжают обстрелы, повреждены дома и школа
На выборах президента Франции победил Макрон - экзит-поллы
В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"
В ОРДО придумали, как не обсуждать в Минске обмен пленными "всех на всех"
Все новости
Идеальный завтрак

Есть стоя из квадратной тарелки: Формула идеального завтрака

наука

Хирурги успешно пересадили голову крысе, чтобы повторить то же с человеком