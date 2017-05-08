Полиция применит новейшую спецтехнику в ходе массовых мероприятий

Полиция, впервые в Украине, для охраны общественного порядка будет использовать специально укомплектованные современным оборудованием автомобили и вертолет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Для обеспечения безопасности и правопорядка полиция будет использовать два автомобиля, которые укомплектованы современной техникой. Третий автомобиль будет у нацгвардейцев. Эти автомобили будут использоваться для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Национальной полиции Украины", - отмечается в сообщении.

Как говорится в сообщении, во время проведения массовых мероприятий ситуационные автомобили будут размещаться недалеко от скопления граждан, что позволит в совершенстве владеть обстановкой и мгновенно реагировать на любые события.

Также автомобили оснащены техникой, которая имеет доступ ко всем информационным ведомственным ресурсам.

Кроме того, полицейские на время проведения массовых мероприятий, в том числе "Евровидения", будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, которая также имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуационные центры Нацполиции.

Отмечается, что технологии, которые вводятся в полиции, позволяют идентифицировать лица и подозрительные вещи.