В Одессе задержали мужчину с коммунистическим флагом, ему грозит тюрьма

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Понедельник, 8 мая 2017, 01:50

7 мая в Одессе задержали мужчину, который ездил с запрещенной советской символикой на автомобиле.

Об этом сообщает полиция в Одесской области.

Так, к автомобилю задержанного с иностранной регистрацией, был прикреплен флаг с изображением красной звезды, серпа и молота и надписью "Отечественная война".

Для установления обстоятельств происшествия водитель и транспортное средство доставлены в отдел полиции.

29-летний одессит задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

Темы: Одесса полиция
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