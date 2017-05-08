Открытие "Евровидения" прошло без нарушений - полиция

699 просмотров
0
Понедельник, 8 мая 2017, 09:47

Мероприятия по случаю открытия "Евровидения-2017" в воскресенье в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Twitter.

Там также отметили, что движение транспорта в центральной части города восстановлено.

Как сообщалось, официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017" прошла вечером 7 мая в Киеве перед Мариинским дворцом.

Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая, второй полуфинал - 11 мая. 13 мая пройдет гранд-финал конкурса. Все главные события будут происходить в МВЦ на Левом берегу столицы.

Украинская правда

Темы: Киев Евровидение полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве охранника супермаркета ранили выстрелом, стрелок задержан 7 мая 2017, 17:11
В Лукьяновском СИЗО говорят, что ночью горело админздание 7 мая 2017, 13:22
Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован, пострадавших нет 7 мая 2017, 05:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Итоги выборов во Франции: Макрон опередил Ле Пен почти в два раза
СЦКК: Боевики продолжают обстрелы, повреждены дома и школа
На выборах президента Франции победил Макрон - экзит-поллы
В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"
Все новости
Культура

Художник Андрей Ермоленко: У нас есть проблема – мы не можем заниматься человеческим

Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок