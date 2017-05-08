Перед приездом Захарченко на дороге к "Саур-Могиле" прогремели взрывы – РосСМИ
Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в ОРДО незадолго до проезда кортежа главы донецких боевиков Александра Захарченко.
Как передает РИА Новости, взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж Захарченко.
Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.
Захарченко, а также так называемый "спикер парламента ДНР" Денис Пушилин, "главы министерств и ведомств" и другие "официальные лица" должны были принять участие в торжествах по случаю Дня победы.
Сообщалось, что в районе кургана и на самой "Саур-Могиле" усилены меры безопасности.
Агентство отмечает, что в памятных мероприятиях должны были участвовать несколько десятков тысяч жителей ОРДО.
Как сообщает "Интерфакс", в Донецке взрывы у мемориального комплекса "Саур-Могила" назвали терактом.
"Официальная версия произошедшего - теракт", - сказала журналистам представитель так называемой "администрации главы ДНР".
Как известно, 8 февраля этого года командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под кличкой "Гиви", был убит в контролируемом боевиками Донецке.
Командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола") был взорван в лифте в Донецке 16 октября 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.